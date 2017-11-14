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В Нижнем Новгороде пора вытаскивать ледянки!

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
15:08
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Пожалуй это первый снегопад в этом году, который обрушился на Нижний Новгород. За ночь и утром выпало около 15-20см осадков. Дорожники опять не успели и не ожидали. Что впрочем - как всегда... А детям в радость! Уже можно доставать(покупать) ледянки и санки и кататься по чистому снегу! Правда вот еще ни одной горки нет. Ну ничего, зима только начинается! Всего 2-ой день!) Так что у нас всё впереди!) И еще. Сегодня был частично приоткрыт проспект Молодежный. Он в течение длительного времени реконструировался. К Чемпионату Мира по футболу 2018. Теперь он связывает Аэропорт и Нижний Новгород по новой широкой дороге. Официального открытия еще не было. Вероятно ожидается его открытие на днях, когда в город приедет В.В. Путин и впервые протестирует его. Я проехал по нему и сделал видео. Непосредственно участок, по которому дорога ведет на виадук еще закрыт. Но по сути одна из транспортных артерий города фактически открыта. Это один из выездов/въездов в Нижний Новгород, которым всегда пользовались много автомобилистов. Горожане надеялись, что эта стройка века решит извечную проблему долгих простоев на переезде "Петряевка". Но нет. Видимо или денег не нашлось, или сроки поджимали... Короче всё как всегда. Но людей ради, а показухи...

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