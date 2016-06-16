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Главная  /  Репортажи  /  Лужи и грязь в поселке Прибрежное Калининградской области

Лужи и грязь в поселке Прибрежное Калининградской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
16:23
  • 38
  • 0

"Помогите хоть кто-нибудь" - говорят бабушки ветераны живущие на этой улице, дорогу не делали 10 лет. Что говорить про семьи у кого дети маленькие? C колясками гуляют в жиже и луже, к нам никто не едет, не скорая, не такси. Дорогу по осени, этих 400 метров решили грэйдэром пройти разок и вот весь ремонт за 10 лет. Вот так и купаемся каждый день. Ответ от чиновников,еще не время!

  • 38
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