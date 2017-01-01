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Работа коммунальных служб по уборке последствий снегопада

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:46
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Коммунальные и дорожные службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада, который обрушился на Москву 1 декабря. По информации синоптиков, за сутки в городе местами выпало до 30% месячной нормы осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. В городе усилен контроль за состоянием дорог и магистралей, приняты экстренные меры по зачистке лотковой зоны от снега, загрязнений и наледи. Под особым вниманием городских служб вывоз снега от остановок, пешеходных переходов, станций метро и других мест массового скопления пешеходов. Согласно прогнозу столичного метеобюро, в субботу в Москве ожидается облачная погода, температура воздуха будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла. Местами пройдут небольшие осадки, до 1 мм. В городе сохраняются условия для гололедицы.

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