Плюсовая температура вернулась в столицу
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 18:46
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Сырая, но при этом теплая погода установилась в столичном регионе. После прошедшего накануне снегопада, выпавший снег из-за положительных температур растаял, образовав кашу из наледи и луж. Передвигаться в это время пешеходам следует с особой осторожностью. Синоптики на ближайшие дни прогнозируют погоду со слабоотрицательными температурами, что создаст все условия для образования гололедицы.
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