Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП

В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Плюсовая температура вернулась в столицу

Плюсовая температура вернулась в столицу

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:46
  • 7
  • 0

Сырая, но при этом теплая погода установилась в столичном регионе. После прошедшего накануне снегопада, выпавший снег из-за положительных температур растаял, образовав кашу из наледи и луж. Передвигаться в это время пешеходам следует с особой осторожностью. Синоптики на ближайшие дни прогнозируют погоду со слабоотрицательными температурами, что создаст все условия для образования гололедицы.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
18:43 | tim777
На выставку в ГМИИ им. А.С. Пушкина собрались очереди
7 0
18:42 | Sargo
Обзор погоды в вечерние часы на северо-востоке Москвы
32 0
01.12 16:12 | Uwis
Москву начинает заваливать мокрым снегом