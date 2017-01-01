Плюсовая температура вернулась в столицу

Автор: tim777 Дата публикации: 18:46

7

7 0

Сырая, но при этом теплая погода установилась в столичном регионе. После прошедшего накануне снегопада, выпавший снег из-за положительных температур растаял, образовав кашу из наледи и луж. Передвигаться в это время пешеходам следует с особой осторожностью. Синоптики на ближайшие дни прогнозируют погоду со слабоотрицательными температурами, что создаст все условия для образования гололедицы.