Столичные автомобилисты привыкают к новой схеме движения на Болотной площади

Автор: tim777 Дата публикации: 19:18

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Для автомобилистов открылся новый съезд с Болотной набережной на улицу Серафимовича. Для проезда по набережной со стороны Болотной улицы организовали две полосы, что позволило разделить транспортные потоки. По мнению специалистов, это поможет сократить число аварий до 80 процентов, а общее время проезда по Болотной площади составит около 15 минут в час пик. После того как водители адаптируются к новой схеме движения, существующий поворот с Болотной площади на Большой Каменный мост закроют. Автомобилисты смогут проехать с Болотной площади только на Софийскую набережную.