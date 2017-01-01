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Главная  /  Репортажи  /  Ход строительства Северо-Восточной хорды на участке от Ярославского до Открытого шоссе

Ход строительства Северо-Восточной хорды на участке от Ярославского до Открытого шоссе

Автор:
Uwis
Дата публикации:
02.12 22:18
  • 18
  • 0

Ход строительства Северо-Восточной хорды на участке от Ярославского до Открытого шоссе.

  • 18
  • 0

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