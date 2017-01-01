Ход строительства Северо-Восточной хорды на участке от Ярославского до Открытого шоссе

Автор: Uwis Дата публикации: 02.12 22:18

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Ход строительства Северо-Восточной хорды на участке от Ярославского до Открытого шоссе.