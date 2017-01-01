На Ленской улице автомобиль протаранил припаркованные автомобили
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 02.12 22:59
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Поздним вечером 2 декабря на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Ленской улице автомобиль "Mitsubishi Lancer" врезался в 2 припаркованных автомобиля: "Опель" и "Ниссан". Водитель не пострадал. Очевидцы утверждают, что у водителя были все признаки опьянения. На месте водитель отказался от медосвидетельствования. Согласился лишь проехать в медицинское учреждение. Автомобили получили различные механические повреждения. Автомобиль виновника ДТП увезен на штрафстоянку.
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