На Ленской улице автомобиль протаранил припаркованные автомобили

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Поздним вечером 2 декабря на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Ленской улице автомобиль "Mitsubishi Lancer" врезался в 2 припаркованных автомобиля: "Опель" и "Ниссан". Водитель не пострадал. Очевидцы утверждают, что у водителя были все признаки опьянения. На месте водитель отказался от медосвидетельствования. Согласился лишь проехать в медицинское учреждение. Автомобили получили различные механические повреждения. Автомобиль виновника ДТП увезен на штрафстоянку.

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41 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197880

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