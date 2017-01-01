Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП

В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Арт-объекты, установленные рядом с ЦВЗ «Манеж» к финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу

Арт-объекты, установленные рядом с ЦВЗ «Манеж» к финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:59
  • 15
  • 0

Арт-объекты, которые установили рядом с ЦВЗ «Манеж» перед финальной жеребьевкой чемпионата мира по футболу, пользуются успехом у москвичей и гостей столицы. Небольшие статуи символизируют 11 городов, в которых пройдут футбольные матчи в 2018 году. Композиции будут стоять до 15 июля 2018 года - окончания чемпионата. Наибольшей популярностью пользуется талисман ЧМ по футболу 2018- Волчонок Забивака.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
01:00 | Sargo
Новую сеть автобусных маршрутов запустили в Печатниках
64 0
02.12 19:18 | tim777
Столичные автомобилисты привыкают к новой схеме движения на Болотной площади