Арт-объекты, установленные рядом с ЦВЗ «Манеж» к финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу

Автор: Uwis Дата публикации: 00:59

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Арт-объекты, которые установили рядом с ЦВЗ «Манеж» перед финальной жеребьевкой чемпионата мира по футболу, пользуются успехом у москвичей и гостей столицы. Небольшие статуи символизируют 11 городов, в которых пройдут футбольные матчи в 2018 году. Композиции будут стоять до 15 июля 2018 года - окончания чемпионата. Наибольшей популярностью пользуется талисман ЧМ по футболу 2018- Волчонок Забивака.