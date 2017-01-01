Морозная красота, которую создает природа

Автор: Zakharov29 Дата публикации: 02:00

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Всего несколько минут удалось запечатлеть морозные узоры на машине, которые были настолько красивые, что их просто нужно было видеть и показать всем!

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1 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197884

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