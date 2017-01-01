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Морозная красота, которую создает природа

Автор:
Zakharov29
Дата публикации:
02:00
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Всего несколько минут удалось запечатлеть морозные узоры на машине, которые были настолько красивые, что их просто нужно было видеть и показать всем!

Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Давыдово, Заводская улица
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