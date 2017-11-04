Так вручную чистят дороги в городе Ртищево Саратовской области (авторегистратор, 27.11.2017 г.)

Автор: Vladimir Viktorovich Дата публикации: 04:02

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197885

Если нету тракторов,То пришлём дорожников.Пусть скребут с дороги снег,Раз на трактор денег нет.Россия, Саратовская область, г. Ртищево