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Главная  /  Репортажи  /  Так вручную чистят дороги в городе Ртищево Саратовской области (авторегистратор, 27.11.2017 г.)

Так вручную чистят дороги в городе Ртищево Саратовской области (авторегистратор, 27.11.2017 г.)

Автор:
Vladimir Viktorovich
Дата публикации:
04:02
  • 17
  • 0

Если нету тракторов,
То пришлём дорожников.
Пусть скребут с дороги снег,
Раз на трактор денег нет.


Россия, Саратовская область, г. Ртищево
  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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