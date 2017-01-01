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Лобовое ДТП произошло на Новоцарицынском шоссе: 1 погиб и 4 пострадавших

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
04:13
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Ночью на юге Москвы произошло ДТП, в котором 1 человек погиб и ещё 4 получили травмы.

На Новоцарицынском шоссе, примерно в 150 метрах от пересечения с Шипиловским проездом произошло столкновение автомобилей "Хёндай Гетц" и "Хёндай Элантра". В результате лобового удара автомобили раскидало по проезжей части. В результате ДТП пострадавшие оказались зажаты в разбитых автомобилях. Водитель автомобиля "Хёндай Гетц" получил тяжёлые травмы и в течение нескольких минут скончался не приходя в сознание до приезда медиков, водитель и пассажиры автомобиля "Хёндай Элантра" получили также тяжёлые травмы.

После, как спасателям удалось срезать крышу и двери автомобиля, пострадавшие были переданы медикам. После осмотра их госпитализировали в больницы города. На место прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Движение по Новоцарицынскому шоссе было перекрыто от пересечения с Шипиловским проездом до пересечения с улицей Тюрина, напротив главного входа в ГМЗ "Царицыно". Причины ДТП установит следствие.
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