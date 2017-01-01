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Главная  /  Репортажи  /  В Хамовниках на машину упало дерево

В Хамовниках на машину упало дерево

Автор:
foxenochek
Дата публикации:
15:09
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  • 0

В центре Москвы в Пуговишником переулке на автомобиль упало дерево.

  • 26
  • 0

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