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На улице Молодцова произошел пожар в бытовом городке

Автор:
Max_019
Дата публикации:
15:05
  • 87
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Днём 3 декабря на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре по адресу: ул. Молодцова, д. 16, стр. 1. К прибытию первых пожарных расчётов из здания для жилья на территории одного из предприятий наблюдалось плотное задымление. Пожарными было спасено 2 человека. Остальные успели покинуть здание до приезда пожарных. Благодаря слаженным действиям, пожар был быстро локализован и ликвидирован. Полностью сгорел 1 этаж и частично 2. Площадь пожара составила 100 кв. м. Пострадавших нет.

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