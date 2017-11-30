Сотрудники ГИБДД Сергиева-Посада не знают правил дорожного движения (30.11.2017 г.)

Автор: Стрелец Дата публикации: 15:22

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26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197896

Жительница города Сергиева-Посада Московской области, инвалид второй группы рассказала о том, что сотрудники ГИБДД незаконно штрафуют её за стоянку под знаком 3.29 и 3.30, хотя в ПДД ясно сказано ".... Действие знаков 3.28 - 3.30 не распространяется: - на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак "Инвалид". Сотрудники ГИБДД мотивируют это тем, что её автомобиль не зарегистрирован в Парковочном пространстве, они ей даже показали такое требование, якобы указанное в Правилах, но нам этой пометки найти не удалось. Да и в Московской области нет такой базы. Поэтому Ларисе постоянно приходят штрафы. Она неоднократно обращалась с просьбой отменить их, но сотрудники ГИБДД добровольно сделать это отказываются, предлагают обращаться в суд.Запись сделана в городе Анапа Краснодарского края 30 ноября 2017 года.Краснодарский край, г. АнапаМосковская область, г. Сергиев Посад