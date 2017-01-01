Дети-аутисты в Старом Осколе открыли выставку "Картина года"

Автор: Черных николай Дата публикации: 16:20

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3 декабря в России отмечается День инвалидов. По данным Всемирной организации здравоохранения, расстройство аутического спектра встречается у одного человека из ста. По данным трехлетней давности, в России на 27 млн.детей - 270 тысяч ребятишек, живущих с таким диагнозом. И игнорировать их, даже без учета их родных, невозможно. В Белгородской области коррекционные классы для школьников-аутистов в специализированных школах появились сравнительно недавно, в 2014 году. Спустя два года в г. Губкине и 1 сентября 2017 года в Старом Осколе для детей-аутистов классы открылись в 2-х общеобразовательных(!) муниципальных школах. Случилось это после того, как родители этих детей объединились между собой и стали активно взаимодействовать с властью и обществом. Положительным примером такого сотрудничества стал праздник, на который в эти выходные в Старооскольский художественный музей были приглашены 33 семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Здесь мастер-классы для них дали сразу 6 артистов и учителей: педагог Старооскольской художественной школы с 33(!) летним стажем, художник-архитектор, двое гончаров, ведущая актриса Театра для детей и молодежи и другие. Каждый ребенок смог не только спеть в караоке, потанцевать и вылепить из послушной глины "уточку" или "конника", но и познакомиться с собранием недавно открытой выставки "Картина года" и предметов искусства "Абрис истории". Заместитель директора учреждения признался, что такая программа задумана и проводится у них впервые! В дальнейшем работа с детьми-аутистами станет еще более насыщенной. Сотрудники благотворительной организации, созданной на попечение родителей детей-аутистов, подготовили материалы для большой стен-газеты. А журналисты старооскольского издательства "Медиа-центр" ее заблаговременно и бесплатно распечатали. Из остальных штатных и внештатных журналистов городских СМИ на это мероприятие, посвященное Дню инвалидов, смог явиться только специальный корреспондент "Мобильного репортера". Это говорит о том, что отношение к проблеме аутизма нужно менять особенно тем, кто информирует население и, наверное, знает , что социальная функция журналистики - одна из главных. Люди-инвалиды, которые часто оказываются запертыми в 4-х стенах, нуждаются сегодня в помощи "Четвертой власти" как никто другой.