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Смог над Челябинском

Автор:
env1981
Дата публикации:
17:31
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Сильный смог над Челябинском. Жители сообщают, что дышать совершенно нечем.

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