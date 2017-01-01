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Главная  /  Репортажи  /  Комары летают в Орехово-Зуево несмотря на снег и зиму

Комары летают в Орехово-Зуево несмотря на снег и зиму

Автор:
MihMihru
Дата публикации:
19:29
  • 21
  • 0

3 декабря. Под ногами снег. На головой комары..

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

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