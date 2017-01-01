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Главная  /  Репортажи  /  Гололедица создаёт опасность вечернего досуга горожан в столичных парках

Гололедица создаёт опасность вечернего досуга горожан в столичных парках

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:29
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В столичном регионе установились слабоположительные температуры. Выпавший ранее снег уже растаял, а тот что не успел оперативно убран коммунальными службами. При этом из-за ветреной погоды сохраняются условия для образования гололедицы. Так, в столичном сквере на Болотной площади расчищенные от снега аллеи создают неудобства в перемещении горожан. Виной всему, оставшийся лёд, который вероятно забыли обработать специальными реагентами, либо песком. А тем временем отдыхающие парка: мамы с детскими колясками, прохожие вынуждены обходить опасные участки по заснеженным газонам где осталось ещё хоть какое-то сцепление с покрытием, благодаря оставшемуся снегу.

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