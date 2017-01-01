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Некачественный ремонт дорог в селе Золоторевка Ставропольского края

Автор:
Chernysh
Дата публикации:
19:27
  • 16
  • 0

Некачественный ремонт дорог в селе Золоторевка Ставропольского края.

  • 16
  • 0

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