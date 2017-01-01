Декабрьское суперлуние сквозь плотную пелену облаков

Автор: tim777 Дата публикации: 20:13

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3 декабря 2017 года случится грандиозное астрономическое событие – Суперлуние, или, как его еще называют - Перигей Луны. В 16:28 по московскому времени Луна взойдет на небосклон и почти «сроднится» с планетой Земля. Между ними будет расстояние в 357 949 километров, что ошеломляюще для нас и ерунда для космических измерений. Круглолицая и таинственная Луна увеличится в объеме на 14%! Ну, а если нам посчастливится, то мы увидим ее в красно-оранжевом наряде. Полнолуние будет продолжаться на протяжении 3-х дней, поэтому мы успеем полюбоваться этим невероятным и редким зрелищем. Многие считают, что в дни Суперлуния происходят самые опасные и разрушительные события на нашей планете. Есть тому конкретные примеры: землетрясение в Пакистане (2005 год), Индонезийское цунами и авария на Фукусиме (2011 год).