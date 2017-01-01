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Сильный туман опустился на Москву

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:13
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На столичный регион начал опускаться туман. Как сообщают синоптики видимость упадет до нескольких сотен метров. Туман сохранится до утра понедельника.

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