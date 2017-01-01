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Густой туман опустился в районе 24 км МКАД

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
20:40
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Вечером на Московскую область в районе 24 км МКАД опустился густой туман. Видимость упала до 200 метров. Также туман наблюдается в Москве.

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