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В парке «Сокольники» в тестовом режиме заработала всепогодная лыжная трасса

Автор:
Uwis
Дата публикации:
03.12 21:27
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В парке «Сокольники» в тестовом режиме уже работает всепогодная лыжная трасса, пользующаяся большим успехом у посетителей парка. Протяженность трассы — 1,5 км и от остального 45-километрового лыжного маршрута этот участок отличается устойчивостью к капризам погоды: специальная технология укладки снега, заключающаяся в более плотной утрамбовке снежной подушки, позволяет трассе не таять во время незначительных оттепелей. Трассу готовят к зимнему сезону с помощью ратрака, который используется при утрамбовке покрова на профессиональных лыжных склонах. В вечернее время маршрут освещается фонарями. Кататься по трассе можно круглосуточно. А скоро вдоль 5-го Лучевого просека откроется еще одна всепогодная лыжная трасса, протяженностью 3 км.

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