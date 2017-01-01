В парке «Сокольники» в тестовом режиме заработала всепогодная лыжная трасса

Автор: Uwis Дата публикации: 03.12 21:27

20

20 0

В парке «Сокольники» в тестовом режиме уже работает всепогодная лыжная трасса, пользующаяся большим успехом у посетителей парка. Протяженность трассы — 1,5 км и от остального 45-километрового лыжного маршрута этот участок отличается устойчивостью к капризам погоды: специальная технология укладки снега, заключающаяся в более плотной утрамбовке снежной подушки, позволяет трассе не таять во время незначительных оттепелей. Трассу готовят к зимнему сезону с помощью ратрака, который используется при утрамбовке покрова на профессиональных лыжных склонах. В вечернее время маршрут освещается фонарями. Кататься по трассе можно круглосуточно. А скоро вдоль 5-го Лучевого просека откроется еще одна всепогодная лыжная трасса, протяженностью 3 км.