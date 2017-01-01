Основное здание музея-панорамы «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте закрыли на ремонт

Автор: Uwis Дата публикации: 03.12 21:42

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По завершении ремонтных работ перед посетителями предстанет обновленная постоянная экспозиция, появятся кафе и гостиная, в музее восстановят систему кондиционирования, а в сквере появятся навигационные и информационные таблички, посвященные памятникам историко-мемориального комплекса «Кутузов-парк». Для посетителей по-прежнему открыты филиалы музея - «Кутузовская изба» и «Музей героев Советского Союза и России».