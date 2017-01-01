В Килемарах Республики Марий Эл с приходом зимы начали протекать трубы системы отопления (фото)

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 03.12 22:11

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В доме 26 по улице Горького в посёлке Килемары Республики Марий Эл возле первого подъезда протекает система отопления. Что-то в течении дня сделали, но течь не остановлена и вода из системы отопления продолжает сочиться. Причиной возможной протечки стали прогнившие трубы. Где и когда еще повторится прорыв - никто не знает. То, что настала зима и появляются такие прорывы - мало кого беспокоит. Мы уже обращались в Росстехнадзор по поводу ненадлежащего состояния отопительной системы в нашем посёлке, но нас либо не услышали, либо не захотели услышать. У Маркоммунэнерго было время подготовить систему отопления к отопительному сезону, но, как видим, всем наплевать. Очень жаль, что наплевательское отношение Маркоммунэнерго стало нормой в нашем районе. Не забывайте, впереди зима!

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40 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197921

Республика Марий Эл, п.г.т Килемары, ул. Горького, д. 26