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В Килемарах Республики Марий Эл с приходом зимы начали протекать трубы системы отопления (фото)

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
03.12 22:11
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В доме 26 по улице Горького в посёлке Килемары Республики Марий Эл возле первого подъезда протекает система отопления. Что-то в течении дня сделали, но течь не остановлена и вода из системы отопления продолжает сочиться. Причиной возможной протечки стали прогнившие трубы. Где и когда еще повторится прорыв - никто не знает. То, что настала зима и появляются такие прорывы - мало кого беспокоит. Мы уже обращались в Росстехнадзор по поводу ненадлежащего состояния отопительной системы в нашем посёлке, но нас либо не услышали, либо не захотели услышать. У Маркоммунэнерго было время подготовить систему отопления к отопительному сезону, но, как видим, всем наплевать. Очень жаль, что наплевательское отношение Маркоммунэнерго стало нормой в нашем районе. Не забывайте, впереди зима!

Республика Марий Эл, п.г.т Килемары, ул. Горького, д. 26
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