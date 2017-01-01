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4 декабря на вокзалах Москвы откроются бесплатные детские площадки

Автор:
Max_019
Дата публикации:
03.12 23:10
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В понедельник, 4 декабря, на вокзалах Москвы откроются детские игровые площадки. Такой эксперимент проводили этой весной на Ленинградском вокзале. Пассажирам, особенно маленьким, понравилось. С этого же понедельника поиграть можно будет в залах ожидания ещё 5-ти столичных вокзалов - на Ярославском, Казанском, Курском, Киевском и Белорусском. В детском городке всё, как на обычной железной дороге, но только для малышей - мини-вокзал и мини-поезд, а ещё горки и карусели. Всё сделано из экологически чистых материалов с сертификатами. На пол игровой зоны постелили мягкие и не скользящие покрытия.

Игровые площадки работают круглосуточно. Никаких документов, к примеру, билет на поезд, электричку или другие официальные бумажки, приносить с собой не надо.

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