4 декабря на вокзалах Москвы откроются бесплатные детские площадки

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197923

В понедельник, 4 декабря, на вокзалах Москвы откроются детские игровые площадки. Такой эксперимент проводили этой весной на Ленинградском вокзале. Пассажирам, особенно маленьким, понравилось. С этого же понедельника поиграть можно будет в залах ожидания ещё 5-ти столичных вокзалов - на Ярославском, Казанском, Курском, Киевском и Белорусском. В детском городке всё, как на обычной железной дороге, но только для малышей - мини-вокзал и мини-поезд, а ещё горки и карусели. Всё сделано из экологически чистых материалов с сертификатами. На пол игровой зоны постелили мягкие и не скользящие покрытия.Игровые площадки работают круглосуточно. Никаких документов, к примеру, билет на поезд, электричку или другие официальные бумажки, приносить с собой не надо.