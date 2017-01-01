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Густой туман окутал юг Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
00:21
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  • 0

Самую южную часть столицы окутал густой туман. Видимость составляет 100-200 метров.

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