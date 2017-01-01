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На Всепогорке парка "Сокольники" продолжился цикл спортивных MIX программ для всей семьи «Покорители горы»
На Всепогорке парка "Сокольники" продолжился цикл спортивных MIX программ для всей семьи «Покорители горы»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:32
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В воскресенье на Всепогорке парка продолжился цикл спортивных MIX программ для всей семьи «Покорители горы», в рамках которых гости праздника участвовали в веселых фотозаездах и могли запечатлеть себя во время спуска, а также приняли участие в ТюбингBall — во время спуска нужно было попасть в кольца, которые висят над горкой. Победители получили медали и сертификаты на каток "Лед".
Спортивно-развлекательная MIX-программа «Покорители горы» бесплатная, поучаствовать может любой желающий.
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