На Всепогорке парка "Сокольники" продолжился цикл спортивных MIX программ для всей семьи «Покорители горы»

Автор: Uwis Дата публикации: 00:32

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197925

В воскресенье на Всепогорке парка продолжился цикл спортивных MIX программ для всей семьи «Покорители горы», в рамках которых гости праздника участвовали в веселых фотозаездах и могли запечатлеть себя во время спуска, а также приняли участие в ТюбингBall — во время спуска нужно было попасть в кольца, которые висят над горкой. Победители получили медали и сертификаты на каток "Лед".Спортивно-развлекательная MIX-программа «Покорители горы» бесплатная, поучаствовать может любой желающий.