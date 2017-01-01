Схема движения транспорта изменится в районе Сокольнической площади с 9 декабря 2017 года

Автор: Uwis Дата публикации: 00:59

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197927

Для строительства новой станции метро “Стромынка” по просьбе департамента строительства Москвы с 9 декабря изменится схема организации дорожного движения в районе Сокольнической площади. На первом этапе с 9 декабря 2017 г. по 31 декабря 2019 г. будет закрыта Сокольническая площадь. В связи этим изменится направление движения на пяти улицах.В этот период будет введено одностороннее движение на участке ул. Сокольническая Слободка от ул. Русаковская до ул. Сокольнический Вал, на участке ул. Маленковская от ул. Сокольнический Вал до ул. Шумкина, а также на участке ул. Старослободская от ул. Шумкина до ул. Сокольнический Вал. Двустороннее движение будет организовано на участке 4-го Полевого пер. от Сокольнической площади до 2-го Полевого пер., на участке Песочного пер. от ул. Сокольническая Слободка до Сокольнической площади.