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Схема движения транспорта изменится в районе Сокольнической площади с 9 декабря 2017 года

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:59
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Для строительства новой станции метро “Стромынка” по просьбе департамента строительства Москвы с 9 декабря изменится схема организации дорожного движения в районе Сокольнической площади. На первом этапе с 9 декабря 2017 г. по 31 декабря 2019 г. будет закрыта Сокольническая площадь. В связи этим изменится направление движения на пяти улицах.
В этот период будет введено одностороннее движение на участке ул. Сокольническая Слободка от ул. Русаковская до ул. Сокольнический Вал, на участке ул. Маленковская от ул. Сокольнический Вал до ул. Шумкина, а также на участке ул. Старослободская от ул. Шумкина до ул. Сокольнический Вал. Двустороннее движение будет организовано на участке 4-го Полевого пер. от Сокольнической площади до 2-го Полевого пер., на участке Песочного пер. от ул. Сокольническая Слободка до Сокольнической площади.

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