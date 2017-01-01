Схема движения транспорта изменится в районе Сокольнической площади с 9 декабря 2017 года
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 00:59
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В этот период будет введено одностороннее движение на участке ул. Сокольническая Слободка от ул. Русаковская до ул. Сокольнический Вал, на участке ул. Маленковская от ул. Сокольнический Вал до ул. Шумкина, а также на участке ул. Старослободская от ул. Шумкина до ул. Сокольнический Вал. Двустороннее движение будет организовано на участке 4-го Полевого пер. от Сокольнической площади до 2-го Полевого пер., на участке Песочного пер. от ул. Сокольническая Слободка до Сокольнической площади.
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