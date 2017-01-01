В выходные в Тамбове прошёл ледяной дождь

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 02:09

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9 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197928

В выходные дни на Тамбовскую область обрушился ледяной дождь. Дороги, тротуары, машины, деревья - всё покрылось льдом. В нескольких районах города зафиксированы падения деревьев и крупных веток.За 2 дня в Тамбове выпало 11 мм осадков.