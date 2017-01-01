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В выходные в Тамбове прошёл ледяной дождь

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
02:09
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В выходные дни на Тамбовскую область обрушился ледяной дождь. Дороги, тротуары, машины, деревья - всё покрылось льдом. В нескольких районах города зафиксированы падения деревьев и крупных веток.
За 2 дня в Тамбове выпало 11 мм осадков.

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