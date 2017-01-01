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Главная  /  Репортажи  /  Утренний снегопад в Москве

Утренний снегопад в Москве

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
07:13
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Утром 4 декабря в Москве идёт снег. Температура -1 градус.

  • 49
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