Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП

В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дворники и автомобилисты приступили к очистке выпавшего снега на северо-востоке Москвы

Дворники и автомобилисты приступили к очистке выпавшего снега на северо-востоке Москвы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
08:13
  • 29
  • 0

Дворники и автомобилисты приступили к очистке выпавшего снега на северо-востоке Москвы.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
10:01 | Artem_077
В Москву пришла снежная зима
24 0
07:17 | Sargo
Сильный снегопад засыпал район Отрадное в Москве
27 0
03.12 19:31 | dukirill
Заснеженные дороги в поселке Поледуй в Якутии
36 0
00:39 | Sargo
Работа катка на ВДНХ с высоты птичьего полета
56 0
01.12 11:50 | LaimeLaim
В столицу пришла зима, и пошел снег