Жители Воронежа жалуются на многочасовую пробку в микрорайоне Тенистый (ВИДЕО)
- Автор:
- 123di
- Дата публикации:
- 09:27
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По словам местного жителя, людям приходится преодолевать несколько километров в течение 1-1,5 часов. На кадрах видно, что встречная полоса встала буквально, как вкопанная. Да и скорость автомобиля мобильного репортёра, судя по данным регистратора, не превышает 40 км/ч. "Вот в такой пробке приходится стоять жителям микрорайона Тенистый, пытаясь выехать из микрорайона на работу. Это повторяется каждый день," - сообщает автор видео.
"Осветите, пожалуйста, эту ситуацию. Может, хоть что-то изменится," - пишет мобильный репортёр.
Ранее одна из жительниц города даже написала петицию о строительстве развязки в микрорайоне. По мнению горожан, развязка - решит проблему многочасового затора. Однако, как сообщает РИА "Воронеж", в пресс-службе мэрии города ответили, что строительство развязки в Тенистом пока не планируется.
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