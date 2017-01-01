Крушение вертолёта под Тамбовом: первое видео с места ЧП

В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Жители Воронежа жалуются на многочасовую пробку в микрорайоне Тенистый (ВИДЕО)

Жители Воронежа жалуются на многочасовую пробку в микрорайоне Тенистый (ВИДЕО)

Автор:
123di
Дата публикации:
09:27
  • 16
  • 0

Для жителей микрорайона Тенистый в Воронеже утро начинается не с чашки бодрящего кофе, а с многочасовой пробки, в которой вынуждены стоять автомобилисты по дороге на работу. Об этом сообщает мобильный репортер, который прислал эти кадры.

По словам местного жителя, людям приходится преодолевать несколько километров в течение 1-1,5 часов. На кадрах видно, что встречная полоса встала буквально, как вкопанная. Да и скорость автомобиля мобильного репортёра, судя по данным регистратора, не превышает 40 км/ч. "Вот в такой пробке приходится стоять жителям микрорайона Тенистый, пытаясь выехать из микрорайона на работу. Это повторяется каждый день," - сообщает автор видео.

"Осветите, пожалуйста, эту ситуацию. Может, хоть что-то изменится," - пишет мобильный репортёр.

Ранее одна из жительниц города даже написала петицию о строительстве развязки в микрорайоне. По мнению горожан, развязка - решит проблему многочасового затора. Однако, как сообщает РИА "Воронеж", в пресс-службе мэрии города ответили, что строительство развязки в Тенистом пока не планируется.
  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
03.12 19:31 | dukirill
Заснеженные дороги в поселке Поледуй в Якутии
222 0
17.11 13:36 | mreportertv
Гигантские пробки сковали дороги Владивостока
174 0
24.11 10:13 | Иван Краснов
В посёлке Карымское люди несколько лет живут без электричества
158 0
05.09 14:00 | Egor2016
Благовещенск затопило после дождя (ВИДЕО)
107 0
02.12 10:08 | Denkixot
В Воронеже сгорел автомобиль "Скорой помощи"