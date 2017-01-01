Многие московские автомобилисты пересели сегодня на общественный транспорт
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 10:21
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- 27
Многие автомобилисты из-за сильного снегопада в Москве решили сегодня воспользоваться услугами общественного транспорта.
- 27
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Многие автомобилисты из-за сильного снегопада в Москве решили сегодня воспользоваться услугами общественного транспорта.
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