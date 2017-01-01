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Многие московские автомобилисты пересели сегодня на общественный транспорт

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:21
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  • 0

Многие автомобилисты из-за сильного снегопада в Москве решили сегодня воспользоваться услугами общественного транспорта.

  • 27
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