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В Башкирии "открыли" лыжный сезон: отсутствие снега не помеха (ВИДЕО)

Автор:
Archie
Дата публикации:
10:46
  • 64
  • 1

"Истинных лыжников ничто не остановит - даже отсутствие снега," - так комментирует эти кадры мобильный репортёр из Республики Башкортостан.

Пока некоторые регионы России заметает снегом, в Башкирии, как сообщает мобильный репортёр, - продолжается осень. Ни снега, ни тем более снежных сугробов в начале декабря здесь нет. Однако это ничуть не мешает местным любителям спорта. А именно -
одному лыжнику, которого и запечатлел на видео мобильный репортёр.

На кадрах видно, как молодой человек стоит на лыжах и рассекает по замёрзшей глади водоёма - озера Старица, как сообщает автор ролика. Спортсмен скользит, улыбается и даже исполняет на льду нехитрые перевороты. И, кажется, ни капли не смущается тому, что вместо традиционной лыжни - лёд.

Сообщается, что лыжник-оптимист был замечен 2 декабря 2017 года в городе Салават. Местные жители тем временем надеются, что зима всё же наступит, и спортсмены скоро встанут на традиционную снежную лыжню.
  • 64
  • 1

Комментарии (1)

  • Archie
    11:22
    60 лет молодому человеку👍😉
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