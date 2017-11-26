В Башкирии "открыли" лыжный сезон: отсутствие снега не помеха (ВИДЕО)

Автор: Archie Дата публикации: 10:46

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64 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197938

"Истинных лыжников ничто не остановит - даже отсутствие снега," - так комментирует эти кадры мобильный репортёр из Республики Башкортостан.Пока некоторые регионы России заметает снегом, в Башкирии, как сообщает мобильный репортёр, - продолжается осень. Ни снега, ни тем более снежных сугробов в начале декабря здесь нет. Однако это ничуть не мешает местным любителям спорта. А именно -одному лыжнику, которого и запечатлел на видео мобильный репортёр.На кадрах видно, как молодой человек стоит на лыжах и рассекает по замёрзшей глади водоёма - озера Старица, как сообщает автор ролика. Спортсмен скользит, улыбается и даже исполняет на льду нехитрые перевороты. И, кажется, ни капли не смущается тому, что вместо традиционной лыжни - лёд.Сообщается, что лыжник-оптимист был замечен 2 декабря 2017 года в городе Салават. Местные жители тем временем надеются, что зима всё же наступит, и спортсмены скоро встанут на традиционную снежную лыжню.