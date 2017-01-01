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В Приморье вывозят грунт, песок и камни с побережья Японского моря (ВИДЕО)

Автор:
lev078
Дата публикации:
11:17
  • 28
  • 0

"Полный беспредел," - так комментирует эти кадры мобильный репортёр из Приморского края. Он стал очевидцем того, как с берега Японского моря, в районе залива Восток, неизвестные на самосвалах вывозят грунт, песок и камни.
  • 28
  • 0

Комментарии (0)

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