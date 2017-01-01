В Приморье вывозят грунт, песок и камни с побережья Японского моря (ВИДЕО)

Автор: lev078 Дата публикации: 11:17

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197940

"Полный беспредел," - так комментирует эти кадры мобильный репортёр из Приморского края. Он стал очевидцем того, как с берега Японского моря, в районе залива Восток, неизвестные на самосвалах вывозят грунт, песок и камни.