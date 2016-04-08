Космонавты приготовили пиццу в условиях невесомости
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:00
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Миланец Паоло Несполи во время одного из сеансов связи с ЦУП признался, что очень соскучился по любимому блюду. Сообщается, что доставка не заставила себя ждать. Правда, отправили только продукты и тесто. Члены экипажа устроили настоящий мастер-класс и запечатлели его на видео.
Конечно, кулинарный процесс в условиях невесомости - не такой уж простой. Но пеперони и оливки не разлетелись - всё прошло гладко. Запекали пиццу завернув в фольгу. А прежде чем съесть, дали ей полетать перед камерой.
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