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Космонавты приготовили пиццу в условиях невесомости

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:00
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Итальянец на борту - жди… пиццу.

Миланец Паоло Несполи во время одного из сеансов связи с ЦУП признался, что очень соскучился по любимому блюду. Сообщается, что доставка не заставила себя ждать. Правда, отправили только продукты и тесто. Члены экипажа устроили настоящий мастер-класс и запечатлели его на видео.

Конечно, кулинарный процесс в условиях невесомости - не такой уж простой. Но пеперони и оливки не разлетелись - всё прошло гладко. Запекали пиццу завернув в фольгу. А прежде чем съесть, дали ей полетать перед камерой.

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