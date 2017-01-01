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В Марокко пассажирский автобус упал в реку

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:17
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В Марокко попытка водителя автобуса проехать по затопленной дороге - привела к трагическим последствиям. ЧП попало на видео.

Транспортное средство не удержалось на скользкой размытой набережной. И рухнуло прямиком в реку - на глазах у многочисленных очевидцев. К тому же - завалилось на бок.

Кому-то из пассажиров удалось выбраться наружу самостоятельно - через окна. Другим пришлось ждать профессиональной помощи. Всего же, как сообщается, пострадали почти сорок человек. Один - получил травмы, несовместимые с жизнью.
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