В Марокко пассажирский автобус упал в реку
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:17
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Транспортное средство не удержалось на скользкой размытой набережной. И рухнуло прямиком в реку - на глазах у многочисленных очевидцев. К тому же - завалилось на бок.
Кому-то из пассажиров удалось выбраться наружу самостоятельно - через окна. Другим пришлось ждать профессиональной помощи. Всего же, как сообщается, пострадали почти сорок человек. Один - получил травмы, несовместимые с жизнью.
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