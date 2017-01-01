Жители Воронежа возмущены вырубкой деревьев (ВИДЕО)

Автор: Михаил Кузьмин Дата публикации: 14:06

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34 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197952

"Новая "Пятерочка" вместо живых деревьев": в Воронеже на улице Лидии Рябцевой пилят деревья для того, чтобы хорошо было видно свежеотстроенный магазин "Пятерочка". Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места событий.Как рассказывает автор видео, ещё в сентябре сразу после открытия нового магазина у деревьев спилили все ветки. "А сейчас все деревья вырубили полностью под корень," - пишет неравнодушный житель.По мнению мобильного репортёра, на этом "благоустройство" территории не закончится: "Скорее всего, на месте спиленных деревьев построят автостоянку," - пишет Михаил Кузьмин.