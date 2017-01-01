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Жители Воронежа возмущены вырубкой деревьев (ВИДЕО)

Автор:
Михаил Кузьмин
Дата публикации:
14:06
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"Новая "Пятерочка" вместо живых деревьев": в Воронеже на улице Лидии Рябцевой пилят деревья для того, чтобы хорошо было видно свежеотстроенный магазин "Пятерочка". Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места событий.

Как рассказывает автор видео, ещё в сентябре сразу после открытия нового магазина у деревьев спилили все ветки. "А сейчас все деревья вырубили полностью под корень," - пишет неравнодушный житель.

По мнению мобильного репортёра, на этом "благоустройство" территории не закончится: "Скорее всего, на месте спиленных деревьев построят автостоянку," - пишет Михаил Кузьмин.

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