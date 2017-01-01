Один человек пострадал в ДТП с участием фургона и самосвала на юго-востоке Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 14:10

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На юго-востоке Москвы в районе дома 12 по улице Пруд Ключики произошло ДТП. На повороте дороге столкнулись фургон "Хендай Портер" и самосвал "Ивеко". В результате столкновения водитель фургона оказался зажат в кабине, прибывшие на место ДТП пожарно-спасательные подразделения деблокировали и передали медикам. Мужчину с различными травмами госпитализировали. Все обстоятельства аварии выясняются.