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Один человек пострадал в ДТП с участием фургона и самосвала на юго-востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:10
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На юго-востоке Москвы в районе дома 12 по улице Пруд Ключики произошло ДТП. На повороте дороге столкнулись фургон "Хендай Портер" и самосвал "Ивеко". В результате столкновения водитель фургона оказался зажат в кабине, прибывшие на место ДТП пожарно-спасательные подразделения деблокировали и передали медикам. Мужчину с различными травмами госпитализировали. Все обстоятельства аварии выясняются.

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