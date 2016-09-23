Магия или мастерство: новый челлендж с невидимой коробкой набирает популярность в Сети
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:48
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- 20
Девушка делает шаг и наступает как будто на какую-то ступеньку. Однако подставки не заметно.
Сообщается, что любители челленджей тут же подхватили идею и попробовали сделать то же самое. Кто-то дома. Как, например, автор этого видео.
А автор этого видео - попробовал выполнить трюк на улице.
Как правило, с первой попытки ни у кого не получалось. И чтобы сделать зрелищный дубль, пришлось постараться.
Twitter / Will Presti
Twitter / zahdan
- 20
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