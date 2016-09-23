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Главная  /  Репортажи  /  Магия или мастерство: новый челлендж с невидимой коробкой набирает популярность в Сети

Магия или мастерство: новый челлендж с невидимой коробкой набирает популярность в Сети

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:48
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Невидимая коробка, магия или ловкость ног и никакого мошенничества? Пользователи сети пытаются разгадать секрет героини этого ролика.

Девушка делает шаг и наступает как будто на какую-то ступеньку. Однако подставки не заметно.

Сообщается, что любители челленджей тут же подхватили идею и попробовали сделать то же самое. Кто-то дома. Как, например, автор этого видео.

А автор этого видео - попробовал выполнить трюк на улице.

Как правило, с первой попытки ни у кого не получалось. И чтобы сделать зрелищный дубль, пришлось постараться.
Twitter / Will Presti‏
Twitter / zahdan

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