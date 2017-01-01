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Огромный водяной смерч перепугал жителей Италии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:17
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Неприятный сюрприз от природы жителям итальянского Сан-Ремо. В минувшие выходные - они могли наблюдать у населённого пункта огромный водяной смерч. Который завис - между морской поверхностью и небом. И смотрелся, судя по этому видео, весьма угрожающе.

Уходить или исчезать - в отличие от большинства подобных торнадо - не спешил. Вместо этого, как видно на этих кадрах, добрался сначала до причала, где потрепал катера и яхты. А затем и до суши. Бил витрины, обрывал провода и ломал ветки деревьев.

Сообщается, что серьёзного материального ущерба не причинил. И - главное - никого не покалечил. Хотя уж точно навёл на людей панику.
YouTube / Mauro Ciuffi
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