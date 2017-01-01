Огромный водяной смерч перепугал жителей Италии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:17
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Уходить или исчезать - в отличие от большинства подобных торнадо - не спешил. Вместо этого, как видно на этих кадрах, добрался сначала до причала, где потрепал катера и яхты. А затем и до суши. Бил витрины, обрывал провода и ломал ветки деревьев.
Сообщается, что серьёзного материального ущерба не причинил. И - главное - никого не покалечил. Хотя уж точно навёл на людей панику.
YouTube / Mauro Ciuffi
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