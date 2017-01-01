Снег тает, коммунальщики вышли на борьбу со снегом

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 15:58

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В столице 1С, тает снег. Коммунальные службы убирают последствия снегопада, уже вечером в городе ожидается похолодание до -3С.