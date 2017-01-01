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Более 600 человек эвакуировали из Центрального детского магазина

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:58
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Более 600 человек эвакуировали из Центрального детского магазина из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.

  • 51
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