"Птицы-зомби" попали на видео у побережья Алушты

Движение автобусов парализовано на юге Москвы из-за гололеда

В Приморье вывозят грунт, песок и камни с побережья Японского моря

В Башкирии "открыли" лыжный сезон: отсутствие снега не помеха

В Москве прошел сильный снегопад

Жители Воронежа жалуются на многочасовую пробку в микрорайоне Тенистый

В выходные в Тамбове прошёл ледяной дождь

В Килемарах с приходом зимы начали протекать трубы

На Алтуфьевском шоссе автомобиль сбил 3 пешеходов и скрылся

Декабрьское суперлуние сквозь плотную пелену облаков

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Уборка снега в парке Зарядье

Уборка снега в парке Зарядье

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15:56
  • 26
  • 0

Комплексная уборка снега в парке Зарядье: дворники счищают снег в кучи, которые потом забирает ковшом мини-трактор и увозит на окраину парка.

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
17:54 | Sargo
Вечерние кадры дождя в парке «Зарядье»
20 0
15:58 | LaimeLaim
Снег тает, коммунальщики вышли на борьбу со снегом
31 0
29.11 23:22 | Uwis
В парке "Зарядье" идет монтаж подсветки недавно высаженных деревьев и установленных скамеек