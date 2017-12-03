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Канадские пожарные спасли провалившегося под лёд пса

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
16:06
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Кадры спасения собаки опубликовал начальник пожарной части на своей странице в Facebook. Сообщается, что именно его бойцы и приняли участие в вызволении домашнего животного.
По словам очевидцев, хозяева отпустили своего питомца с поводка. Животное рискнуло выйти на лёд. Который, в свою очередь, оказался слишком тонким - даже для того, чтобы выдержать вес пса.

На счастье бедолаги, действия развивались стремительно. Быстро вызвали спасателей. Которые оперативно прибыли на место ЧП и вытащили из лунки собаку.

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