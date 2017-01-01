Центральный детский магазин эвакуирован из-за сообщения об угрозе взрыва

Автор: tim777 Дата публикации: 16:11

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4 декабря днём в центре Москвы произошло ЧП. В Театральном проезде в расположенный центральный детский магазин поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. В настоящий момент на место ЧП прибыли оперативные службы города: сотрудники полиции, бригады ЦЭМП, пожарные и спасатели. Из здания было эвакуировано свыше 600 человек. Ожидается прибытие кинологов. Движение транспорта и пешеходов в районе Театрального проезда и улицы Рождественка ограничено.