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В Москве немного потеплело

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:16
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В Москве немного потеплело. Небо плотно затянуто серыми облаками. В столице установилась пасмурная погода. На дорогах образовалась "каша". Коммунальные службы продолжают убирать снег с городских улиц. В некоторых районах опустился туман. Влажность воздуха составляет 96%. Температура поднялась до +3°C. МЧС предупреждает, в ближайшее время в Москве ожидается снег, дождь, гололёд. Ветер усилится до 15 м/с.

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