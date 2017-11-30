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Утренний снегопад в Дмитрове

Автор:
mon-oven
Дата публикации:
18:34
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Утром подмосковный Дмитров накрыл снегопад, дороги стали ледяными и образовались пробки на дорогах.

  • 18
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