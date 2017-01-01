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Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
19:43
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Охранник столичного супермаркета на северо-западе Москвы получил ножевое ранение при попытке остановить мужчин, укравших из магазина товар. «В супермаркете на ул. Габричевского, д. 10, корп. 3 двое неизвестных похитили товар. Один из них нанес охраннику магазина ножевое ранение при попытке задержания», - рассказали в МВД. В настоящее время полиция ведет розыск подозреваемых по приметам, полученным от очевидцев произошедшего.

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